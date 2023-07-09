У Франції в День взяття Бастилії обіцяють масштабні заходи безпеки після масових заворушень

У день національного свята Франції – Дня взяття Бастилії, який відзначають 14 липня, – буде вжито масштабних заходів безпеки.

Про це повідомила в інтерв'ю Parisien прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн, пише "Європейська правда".

За її словами, у цей день французький уряд задіє "величезні ресурси для захисту французького народу".

Одним із заходів безпеки стане заборона на продаж носіння і транспортування феєрверків у святкові дні 13-14 липня.

"Тільки професіонали, які будуть організовувати феєрверки в комунах, зможуть їх купувати", – каже Елізабет Борн.

Речник уряду Франції Олів'є Веран також запевнив, що держава зробить "все, що в її силах, щоб забезпечити умови для громадської безпеки та спокою" 14 липня.

"Не може бути й мови про те, що [святкові дні] мають бути затьмарені кількома тисячами учасників заворушень у наших містах", – сказав він.

Нагадаємо, минулого тижня Францією прокотилася хвиля заворушень, рушійною силою яких була молодь з передмість. Приводом стала смерть хлопця, якого застрелили поліцейські під час дорожньої перевірки.

Зафіксували 23 тисячі вуличних пожеж, 273 пошкоджені будівлі правоохоронних органів, 168 шкіл і 105 адміністративних установ. Суму збитків унаслідок заворушень у Франції, в результаті яких було розграбовано понад 450 магазинів і знищено 300 банкоматів, оцінюють майже в 1 мільярд євро.

4 липня президент Франції анонсував надзвичайне законодавство для прискорення відновлення країни після масових заворушень.

"ЄвроПравда" детально розповідала про це у статті Молоді та непотрібні: чому Францію трясе від масштабних протестів та що збирається робити влада.