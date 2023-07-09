Спецслужбы Латвии не видят прямой угрозы от группы Вагнера

Служба государственной безопасности Латвии заявили, что имеющаяся информация свидетельствует о том, что российская группа Вагнера пока не представляет прямую угрозу национальной безопасности страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Отмечается, что латвийская спецслужба постоянно получает информацию о деятельности наемников Вагнера и оценивает связанные с этим риски как для национальной, так и для региональной безопасности.

С момента вторжения России в Украину СГБ в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной в усиленном режиме осуществляет меры миграционного контроля с целью недопущения въезда в Латвию иностранцев, которые могут представлять угрозу национальной безопасности страны.

Напомним, по договоренности с самопровозглашенным белорусским президентом Лукашенко после мятежа в России главарь Вагнера Евгений Пригожин вместе с частью своих наемников должен был отправиться в Беларусь.

После этого министры иностранных дел двух стран Балтии во вторник призвали НАТО укрепить свои восточные границы в ответ на дислокацию боевиков частной военной компании "Вагнер" в Беларуси.

А президент Польши Анджей Дуда заявил, что передислокация группы Вагнера в Беларусь является очень негативным сигналом для его страны.

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