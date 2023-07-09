Спецслужбы Латвии не видят прямой угрозы от группы Вагнера
Служба государственной безопасности Латвии заявили, что имеющаяся информация свидетельствует о том, что российская группа Вагнера пока не представляет прямую угрозу национальной безопасности страны.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
Отмечается, что латвийская спецслужба постоянно получает информацию о деятельности наемников Вагнера и оценивает связанные с этим риски как для национальной, так и для региональной безопасности.
С момента вторжения России в Украину СГБ в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной в усиленном режиме осуществляет меры миграционного контроля с целью недопущения въезда в Латвию иностранцев, которые могут представлять угрозу национальной безопасности страны.
Напомним, по договоренности с самопровозглашенным белорусским президентом Лукашенко после мятежа в России главарь Вагнера Евгений Пригожин вместе с частью своих наемников должен был отправиться в Беларусь.
После этого министры иностранных дел двух стран Балтии во вторник призвали НАТО укрепить свои восточные границы в ответ на дислокацию боевиков частной военной компании "Вагнер" в Беларуси.
А президент Польши Анджей Дуда заявил, что передислокация группы Вагнера в Беларусь является очень негативным сигналом для его страны.
Читайте также: Почему Запад начинает всерьез готовиться к развалу России.