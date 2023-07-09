Спецслужби Латвії не бачать прямої загрози від групи Вагнера
Служба державної безпеки Латвії заявили, що наявна інформація свідчить про те, що російська група Вагнера наразі не становить пряму загрозу національній безпеці країни.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
Зазначається, що латвійська спецслужба постійно отримує інформацію про діяльність найманців Вагнера і оцінює пов'язані з цим ризики як для національної, так і для регіональної безпеки.
З моменту вторгнення Росії в Україну СДБ у співпраці з Державною прикордонною охороною в посиленому режимі здійснює заходи міграційного контролю з метою недопущення в'їзду до Латвії іноземців, які можуть становити загрозу національній безпеці країни.
За домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом Лукашенком після заколоту в Росії ватажок Вагнера Євгеній Пригожин мав вирушити із частиною своїх найманців у Білорусь.
Після цього міністри закордонних справ двох країн Балтії у вівторок закликали НАТО зміцнити свої східні кордони у відповідь на дислокацію бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" в Білорусі.
А президент Польщі Анджей Дуда заявив, що передислокація групи Вагнера до Білорусі є дуже негативним сигналом для його країни.
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