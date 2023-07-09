В Польше в ДТП попал микроавтобус с украинцами: есть погибшая и раненые

В Тытусине вблизи Хелма в результате столкновения микроавтобуса с украинцами и грузовика погибла 33-летняя женщина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVP Info.

Авария произошла в ночь на воскресенье, когда украинский микроавтобус врезался в припаркованный на обочине грузовик на дороге № 12 в Хелмском уезде. 33-летняя пассажирка микроавтобуса погибла на месте.

Śmiertelny wypadek w pow. chełmskim🚨 "Bus" przewożący osoby wjechał w "ciężarówkę"❗️

O godz. 01.52. m. #Tytusin, kierujący pojazdem VW Crafter, uderzył w tył zaparkowanego na poboczu drogi ciągnika siodłowego. Śmierć na miejscu poniosła 3️⃣3️⃣-latka. 2️⃣ osoby zostały ranne. pic.twitter.com/gBTgnKznkb — Policja Lubelska 🇵🇱 (@PolicjaLubelska) July 9, 2023

Представитель воеводской полиции в Люблине Анджей Фийолек сообщил, что после аварии восемь граждан Украины, которые ехали микроавтобусом, были доставлены в больницу.

После осмотра выяснилось, что два человека имеют телесные повреждения.

Согласно выводам, 44-летний украинец, который управлял автобусом, был трезв. Полиция под надзором прокурора выясняет подробности происшествия.

После аварии дорога на месте происшествия была непроезжей несколько часов.

В эстонском городе Пайде в субботу, 24 июня, погиб в ДТП трехлетний ребенок из семьи украинских беженцев.

12 июня в Польше умер 14-летний подросток из Украины, которого вместе с другом, тоже украинцем, сбил пьяный водитель, когда они катались на велосипедах.