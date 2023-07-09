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В Польше в ДТП попал микроавтобус с украинцами: есть погибшая и раненые

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Воскресенье, 9 июля 2023, 18:19

В Тытусине вблизи Хелма в результате столкновения микроавтобуса с украинцами и грузовика погибла 33-летняя женщина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVP Info.

Авария произошла в ночь на воскресенье, когда украинский микроавтобус врезался в припаркованный на обочине грузовик на дороге № 12 в Хелмском уезде. 33-летняя пассажирка микроавтобуса погибла на месте.

Представитель воеводской полиции в Люблине Анджей Фийолек сообщил, что после аварии восемь граждан Украины, которые ехали микроавтобусом, были доставлены в больницу. 

После осмотра выяснилось, что два человека имеют телесные повреждения.

Согласно выводам, 44-летний украинец, который управлял автобусом, был трезв. Полиция под надзором прокурора выясняет подробности происшествия. 

После аварии дорога на месте происшествия была непроезжей несколько часов.

В эстонском городе Пайде в субботу, 24 июня, погиб в ДТП трехлетний ребенок из семьи украинских беженцев.

12 июня в Польше умер 14-летний подросток из Украины, которого вместе с другом, тоже украинцем, сбил пьяный водитель, когда они катались на велосипедах.

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