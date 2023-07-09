У Польщі в ДТП потрапив мікроавтобус з українцями: є загибла і поранені

У Титусині поблизу Хелма в результаті зіткнення мікроавтобуса з українцями та вантажівки загинула 33-річна жінка.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVP Info.

Аварія сталася у ніч на неділю, коли український мікроавтобус врізався у припарковану на узбіччі вантажівку на дорозі № 12 у Хелмському повіті. 33-річна пасажирка мікроавтобуса загинула на місці.

Śmiertelny wypadek w pow. chełmskim🚨 "Bus" przewożący osoby wjechał w "ciężarówkę"❗️

O godz. 01.52. m. #Tytusin, kierujący pojazdem VW Crafter, uderzył w tył zaparkowanego na poboczu drogi ciągnika siodłowego. Śmierć na miejscu poniosła 3️⃣3️⃣-latka. 2️⃣ osoby zostały ranne. pic.twitter.com/gBTgnKznkb — Policja Lubelska 🇵🇱 (@PolicjaLubelska) July 9, 2023

Речник воєводської поліції в Любліні Анджей Фійолек повідомив, що після аварії вісім громадян України, які їхали мікроавтобусом, були доставлені до лікарні.

Після огляду з'ясувалося, що двоє людей мають тілесні ушкодження.

Згідно з висновками, 44-річний українець, який керував автобусом, був тверезий. Поліція під наглядом прокурора з'ясовує подробиці події.

Після аварії дорога на місці події була непроїзною кілька годин.

В естонському місті Пайде у суботу, 24 червня, загинула у ДТП трирічна дитина із родини українських біженців.

12 червня у Польщі помер 14-річний підліток з України, якого разом із другом, теж українцем, збив п’яний водій, коли вони каталися на велосипедах.