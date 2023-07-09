У Польщі в ДТП потрапив мікроавтобус з українцями: є загибла і поранені
Неділя, 9 липня 2023, 18:19
У Титусині поблизу Хелма в результаті зіткнення мікроавтобуса з українцями та вантажівки загинула 33-річна жінка.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVP Info.
Аварія сталася у ніч на неділю, коли український мікроавтобус врізався у припарковану на узбіччі вантажівку на дорозі № 12 у Хелмському повіті. 33-річна пасажирка мікроавтобуса загинула на місці.
Śmiertelny wypadek w pow. chełmskim🚨 "Bus" przewożący osoby wjechał w "ciężarówkę"❗️— Policja Lubelska 🇵🇱 (@PolicjaLubelska) July 9, 2023
O godz. 01.52. m. #Tytusin, kierujący pojazdem VW Crafter, uderzył w tył zaparkowanego na poboczu drogi ciągnika siodłowego. Śmierć na miejscu poniosła 3️⃣3️⃣-latka. 2️⃣ osoby zostały ranne. pic.twitter.com/gBTgnKznkb
Речник воєводської поліції в Любліні Анджей Фійолек повідомив, що після аварії вісім громадян України, які їхали мікроавтобусом, були доставлені до лікарні.
Після огляду з'ясувалося, що двоє людей мають тілесні ушкодження.
Згідно з висновками, 44-річний українець, який керував автобусом, був тверезий. Поліція під наглядом прокурора з'ясовує подробиці події.
Після аварії дорога на місці події була непроїзною кілька годин.
В естонському місті Пайде у суботу, 24 червня, загинула у ДТП трирічна дитина із родини українських біженців.
12 червня у Польщі помер 14-річний підліток з України, якого разом із другом, теж українцем, збив п’яний водій, коли вони каталися на велосипедах.