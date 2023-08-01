У норвезькому місті обговорюють, чи віддавати збанкрутілий готель для біженців з України

У норвезькому місті Холместранн на півдні країни в середу обговорять питання перетворення будівлі готелю, що збанкрутував раніше цього року, на місце для розселення біженців з України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Голова міської ради Холместранна раніше висловився проти того, щоб у будівлі поселили українських біженців, оскільки вона призначена для використання саме як готель.

Із проханням зробити виняток з правил звернулась компанія Apartments AS, яка хоче надати готель для розміщення українців на період до двох років.

Фото: NRK

Власники готелю, який збанкрутував у лютому цього року, кажуть, що не бачать економічної доцільності використовувати будівлю за призначенням.

Попри спротив голови міськради Холместранна, Apartments AS у вівторок уже уклала угоду з Норвезьким директоратом із питань імміграції (UDI) про сприяння в розселенні біженців із України.

UDI водночас застеріг, що не буде направляти українців до готелю, поки компанія не отримає необхідних дозволів на розселення біженців.

Рішення про те, чи змінити тимчасово статус готелю в Холместранні, в середу має ухвалити міська рада.

Як відомо, за 2022 рік понад 34 тисячі українців у Норвегії подали заявку на отримання тимчасового захисту.

Чисельність населення Норвегії в першому кварталі 2023 року перевищила 5,5 мільйона людей попри низьку народжуваність, насамперед за рахунок прибуття великої кількості біженців з України.