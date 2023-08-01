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У норвезькому місті обговорюють, чи віддавати збанкрутілий готель для біженців з України

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Вівторок, 1 серпня 2023, 18:29

У норвезькому місті Холместранн на півдні країни в середу обговорять питання перетворення будівлі готелю, що збанкрутував раніше цього року, на місце для розселення біженців з України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Голова міської ради Холместранна раніше висловився проти того, щоб у будівлі поселили українських біженців, оскільки вона призначена для використання саме як готель.

Із проханням зробити виняток з правил звернулась компанія Apartments AS, яка хоче надати готель для розміщення українців на період до двох років.

 
Фото: NRK

Власники готелю, який збанкрутував у лютому цього року, кажуть, що не бачать економічної доцільності використовувати будівлю за призначенням.

Попри спротив голови міськради Холместранна, Apartments AS у вівторок уже уклала угоду з Норвезьким директоратом із питань імміграції (UDI) про сприяння в розселенні біженців із України.

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UDI водночас застеріг, що не буде направляти українців до готелю, поки компанія не отримає необхідних дозволів на розселення біженців.

Рішення про те, чи змінити тимчасово статус готелю в Холместранні, в середу має ухвалити міська рада.

Як відомо, за 2022 рік понад 34 тисячі українців у Норвегії подали заявку на отримання тимчасового захисту.

Чисельність населення Норвегії в першому кварталі 2023 року перевищила 5,5 мільйона людей попри низьку народжуваність, насамперед за рахунок прибуття великої кількості біженців з України.

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