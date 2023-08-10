Возле французского порта Ла-Рошель горят силосы с зерном

Во французском городе Ла-Рошель тушат крупный пожар на силосах для хранения зерна вблизи торгового порта, на месте работает около сотни пожарных.

Об этом сообщает France Bleu, пишет "Европейская правда".

Пожар начался около 8 часов утра по местному времени в одном из силосов, принадлежащем Sica Atlantique, и распространился еще на три.

La Rochelle - Police municipale

Предварительно считают, что возгорание происходит от механизма подъема и транспортировки зерна внутри силоса.

Сообщается, что до секций с тысячами тонн зерна огонь еще не добрался.

Вокруг горящих силосов установили периметр безопасности 100 метров, на месте работают 96 пожарных и им на подмогу едут дополнительные.

#incendie La Rochelle le feu s’est propagé à d’autres silos quartier La Pallice, des séchoirs à grains. 70 pompiers @SDIS17 avec demande de renforts de @Prefet17 qui installe une cellule de coordination des secours. @F3PoitouChtes 🎥 @noemie_furling pic.twitter.com/PFOpdlKetL — Florent Loiseau (@FlorentFrance3) August 10, 2023

В префектуре попросили местных жителей не ехать в этот район, чтобы упростить передвижение служб, задействованных в борьбе с пожаром.

Порт в Ла-Рошели является ключевым для французского зернового экспорта, а сама Франция – один из крупнейших производителей зерна среди стран ЕС.

Напомним, в Вильнюсе на этой неделе тушили пожар на предприятии переработки вторсырья, а в Нидерландах счастливо завершилась история грузового судна с тысячами авто, которое загорелось в море.