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Возле французского порта Ла-Рошель горят силосы с зерном

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Четверг, 10 августа 2023, 12:51

Во французском городе Ла-Рошель тушат крупный пожар на силосах для хранения зерна вблизи торгового порта, на месте работает около сотни пожарных.

Об этом сообщает France Bleu, пишет "Европейская правда".

Пожар начался около 8 часов утра по местному времени в одном из силосов, принадлежащем Sica Atlantique, и распространился еще на три.

 
La Rochelle - Police municipale

Предварительно считают, что возгорание происходит от механизма подъема и транспортировки зерна внутри силоса.

Сообщается, что до секций с тысячами тонн зерна огонь еще не добрался.

Вокруг горящих силосов установили периметр безопасности 100 метров, на месте работают 96 пожарных и им на подмогу едут дополнительные.

В префектуре попросили местных жителей не ехать в этот район, чтобы упростить передвижение служб, задействованных в борьбе с пожаром.

Порт в Ла-Рошели является ключевым для французского зернового экспорта, а сама Франция – один из крупнейших производителей зерна среди стран ЕС.

Напомним, в Вильнюсе на этой неделе тушили пожар на предприятии переработки вторсырья, а в Нидерландах счастливо завершилась история грузового судна с тысячами авто, которое загорелось в море.

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