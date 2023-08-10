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Біля французького порту Ла-Рошель палають силоси із зерном

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Четвер, 10 серпня 2023, 12:51

У Ла-Рошелі гасять велику пожежу на силосах для зберігання зерна поблизу торгового порту, на місці працює близько сотні пожежників.

Про це повідомляє France Bleu, пише "Європейська правда".

Пожежа почалася близько 8 годин ранку з місцевим часом в одному із силосів, що належить Sica Atlantique, та поширився ще на три. 

 
La Rochelle - Police municipale

Попередньо вважають, що займання походить від механізму підйому і транспортування зерна всередині силосу. 

Повідомляють, що до секцій із тисячами тонн зерна вогонь ще не дістався. 

Довкола палаючих силосів встановили периметр безпеки 100 метрів, на місці працюють 96 пожежників і їм на підмогу їдуть додаткові. 

У префектурі попросили місцевих мешканців не їхати у цей район, щоб спростити пересування служб, задіяних у боротьбі з пожежею. 

Порт у Ла-Рошелі є ключовим для французького зернового експорту, а сама Франція – один із найбільших виробників зерна серед країн ЄС.

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