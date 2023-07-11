Болгарские спецслужбы спорят о влиянии войны РФ против Украины

Спецслужбы Болгарии имеют противоречивые оценки относительно того, как на страну и мир в дальнейшем повлияет захватническая война России против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает mediapool.bg.

Отмечается, что в то время, когда Государственное агентство национальной безопасности страны (SANS), руководство которого назначается пророссийским президентом Руменом Радевым, предупредило о возможности эскалации боевых действий и втягивания в них других стран, Министерство обороны заявило, что нет опасности, что война выйдет за пределы границ Украины.

"Военные действия сохраняют потенциал для эскалации и распространения за пределы украинской территории, и нельзя полностью исключить возможность применения оружия массового уничтожения", – говорится в новом ежегодном отчете контрразведки SANS за 2022 год.

В то же время заместитель министра обороны Атанас Запрянов выразил убеждение, что "пока нет опасности, что война выйдет за пределы Украины и перенесется на территорию стран НАТО".

"Эти сообщения должны беспокоить нас не с точки зрения расширения войны за пределы Украины, а с точки зрения каких-то событий, таких как Каховская ГЭС. Если у нас произойдет авария на Запорожской АЭС, то последствия могут коснуться и соседних стран", – считает он, добавив, что это оценка как политического руководства Минобороны, так и военной разведки.

При этом правительство Болгарии обнародовало отчеты контрразведки и разведки – гражданской Государственной разведки (SIA) и военной разведки, в которых агрессия России против Украины указана как главная угроза безопасности страны и мира.

Ранее депутаты Национального собрания Болгарии в пятницу отклонили инициативу пророссийской партии "Вазраждане" о проведении референдума по отклонению перехода на евро.

Перед этим премьер-министр Болгарии Николай Денков пообещал, что власти больше не будут закрывать глаза на российское вмешательство в дела страны.