Болгарский премьер заявил о намерении бороться с российской агентурой в стране

Премьер-министр Болгарии Николай Денков пообещал, что власти больше не будут закрывать глаза на российское вмешательство в дела страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в интервью Politico.

По его словам, пришло время положить конец практике, когда правоохранительные органы и службы безопасности закрывают глаза, когда речь идет о расследовании дел, за которыми, вероятно, стоит Москва.

Он отметил, что болгарские чиновники часто берут свой подход к российскому вмешательству из названия фильма Стэнли Кубрика "С широко закрытыми глазами".

Денков отметил, что пророссийская партия "Вазраждане" распространяет через соцсети ложь, чтобы запугать население и пытаться использовать этих людей для получения определенной политической выгоды.

"Эта агрессия становится все более заметной, и мы не можем позволить продолжаться ей в дальнейшем", – добавил он.

Одним из приоритетов нового правительства Болгарии является широкомасштабная реформа спецслужб с целью искоренения московской агентуры, но попытки власти натолкнулись на сопротивление президента Румена Радева, которого считают промосковским деятелем и который сейчас подписывает назначения руководителей служб безопасности, препятствуя любым изменениям в системе.

Чтобы преодолеть это препятствие, убежден Денков, понадобится "один-два месяца, если президент не изменит свое мнение".

Ранее Николай Денков назвал неофашистской организацией пророссийскую партию "Вазраждане" из-за агрессивного поведения ее лидера и сторонников.

В июне Министерство иностранных дел Болгарии обвинило посла России Элеонору Митрофанову в распространении дезинформации, когда она заявила, что отправка болгарских солдат в Украину негативно повлияет на диалог между Москвой и Софией.