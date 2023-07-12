Суд осудил болгарскую газету за распространение из РФ гомофобного языка вражды

Высший административный суд Болгарии признал местную газету "Труд" виновной в распространении гомофобного языка вражды за публикацию статьи с российского портала "Катюша".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv, цитируя решение суда.

В статье шла речь об "ухудшении общественных настроений в отношении негетеросексуальных людей" в США во времена правления администрации президента Дональда Трампа. Автор также описывал, как "геи все активнее участвуют в политической и общественной жизни США", что было названо "заразой".

"В статье четко прослеживается предположение, что геи являются "извращенцами" и поэтому опасны для детей", – говорится в решении суда.

В переведенной статье, которая была опубликована в РФ в сентябре 2019 года, также утверждается, что решение Европейского суда по правам человека в Страсбурге против России является продуктом "извращенцев", работающих в ЕСПЧ.

В своем решении болгарский суд отмечает, что свобода слова не является абсолютной, и что распространение языка ненависти создает унизительную, оскорбительную и угрожающую среду в болгарском обществе.

Примечательно, что в ноябре 2021 года Комиссия по защите от дискриминации обязала ту же газету "Труд" и ее издателя Петьо Бласкова ввести внутренний механизм самоконтроля и недискриминации.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Болгарии имеют противоречивые оценки относительно того, как на страну и мир в дальнейшем повлияет захватническая война России против Украины.

Перед этим премьер-министр Болгарии Николай Денков пообещал, что власти больше не будут закрывать глаза на российское вмешательство в дела страны.