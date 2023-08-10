Польша закупит еще 22 многоцелевых вертолета AW101

Польша планирует закупить 22 многоцелевых вертолета AW101 итальянско-британского производства в дополнение к четырем уже заказанным.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

"Еще одна хорошая новость для Аэромобильных войск. Сегодня направили приглашение на переговоры по поставке 22 многоцелевых вертолетов AW101, которые вскоре придут на смену постсоветским образцам", – заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Машины, скорее всего, войдут в состав 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Ранее также говорилось о том, что вертолеты могут поступить в распоряжение польских спецназовцев.

Информацию также подтвердило Агентство вооружений, которое сообщило, что за переговоры будет отвечать PZL Świdnik.

Всего два дня назад в Свиднике приземлился первый вертолет серии AW101. Еще три должны прибыть в ближайшее время. Машины войдут в оснащение 44-й базы военно-морской авиации в Дарлово, таким образом пополнив арсенал ВМС.

Вертолеты AW101 – это конструкция, разработанная итальянскими и британскими инженерами, которые работают на компанию AgustaWestland.

На сегодняшний день машины были поставлены в 15 стран. Они используются, в частности, в вооруженных силах Алжира, Саудовской Аравии, Дании, Японии, Канады, Норвегии, Италии и Великобритании.

AW101 разрабатывается в десятках версий для различных кораблей, хотя производители утверждают, что он оптимизирован для морских миссий. Среди экспертов он имеет репутацию большой, хорошей машины, хотя и довольно дорогой в обслуживании.

Как сообщалось, Польша с нового года сможет заменить немецкие ЗРК Patriot, которые временно прикрывают небо страны, своими собственными.

Напомним, в конце июля в правительстве Польши заявили, что восстанавливают воинские части в армии и создают новые, чтобы увеличить ее численность почти вдвое.