В Беларуси заявили о нарушении границы литовским пограничником

Пограничный комитет Беларуси заявил, что утром 10 августа между пунктами пропуска Котловка (Республика Беларусь) и Лаворишкес (Литовская Республика) зафиксировали факт нарушения государственной границы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении комитета.

"Служебный автомобиль Службы охраны государственной границы при МВД Литовской Республики заехал на территорию Республики Беларусь на расстояние до пяти метров, развернулся и вернулся в Литовскую Республику", – говорится в сообщении.

Белорусская сторона проинформировала пограничного уполномоченного Литвы в соответствии с положениями договора между странами о режиме белорусско-литовской государственной границы.

В Пограничном комитете Беларуси напоминают, что за последнее время это уже второй случай нарушения в пунктах пропуска. Так, 13 июля вооруженный литовский пограничник во время оформления граждан в пункте пропуска Мядининкай (напротив белорусского пункта пропуска Каменный Лог) нарушил границу из Литвы в Беларусь.

Ранее сообщалось, что Литва планирует закрыть два из шести контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Беларусью с 15 августа.

В то же время руководитель Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустам Любаевас выступил за то, чтобы закрыть более двух пунктов пропуска на границе с Беларусью.