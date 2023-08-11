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Польские пограничники: последнюю большую группу мигрантов организованно привезли из Москвы

Пятница, 11 августа 2023, 09:57

Польские пограничники за последние сутки развернули на границе с Беларусью 105 человек и говорят, что их организованно привезли из России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении службы, опубликованном утром 11 августа.

Пограничники отметили, что за сутки 10 августа польскую границу пытались нелегально пересечь 105 иностранных граждан – из Шри-Ланки, Судана, Египта, Эфиопии.

"Задержанные иностранцы имели российские туристические визы и разрешения на трудоустройство, выданные недавно. В Беларусь они прибыли из Москвы организованным транспортом", – говорится в заявлении.

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Напомним, Польша решила перебросить к границе с Беларусью еще несколько тысяч военных.

Заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик в понедельник заявил, что Россия и Беларусь организуют очередную кампанию по наплыву мигрантов в Европейский Союз через польскую границу с целью дестабилизации региона.

Об активизации попыток нелегального пересечения границы из Беларуси заявила также Латвия.

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