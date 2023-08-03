Польские пограничники показали, как их забрасывают петардами со стороны Беларуси
Группа нелегальных мигрантов со стороны Беларуси забросала польский пограничный патруль в районе села Дубичи Церковные петардами и камнями.
Об этом, как пишет "Европейская правда", Пограничная служба Польши сообщила в сводке за минувшие сутки.
Инцидент произошел на участке обслуживания пограничного поста в Дубичах Церковных, где в Польшу из Беларуси пыталась попасть группа из 20 мигрантов.
"Группа агрессивно настроенных мигрантов с белорусской стороны забросала польских служащих камнями и петардами. К счастью, никто не пострадал", – говорится в сводке.
Cudzoziemcy rzucali petardami w funkcjonariuszy i żołnierzy🇵🇱— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) August 3, 2023
Dziś rano na odcinku #PSGDubiczeCerkiewne patrole służb🇵🇱zatrzymały grupę cudzoziemców,która nielegalnie przekroczyła granicę z🇧🇾do🇵🇱,w tym czasie cudzoziemcy po stronie🇧🇾atakowali służby🇵🇱rzucając w patrole petardami. pic.twitter.com/wpulAxM2kF
На место происшествия польские пограничники направили специализированный автомобиль "Тур".
Кроме того, полиция Польши задержала двух граждан Грузии за помощь в нелегальном пересечении границы в районе пограничной заставы в Беловеже.
Напомним, с лета 2021 года режим Лукашенко организовал гибридный миграционный кризис на границах европейских соседей Беларуси, способствуя прибытию на границу людей из Африки и Ближнего Востока.
Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.
С зимы 2021 года интенсивность таких попыток существенно снизилась, но проблема не исчезла. Также регулярно выявляют лиц, которые помогают мигрантам продолжить путешествие вглубь ЕС.
Читайте подробно о миграционном шантаже Лукашенко в статье "Европейской правды".