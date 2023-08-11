В молдавской Гагаузии со второй попытки не утвердили структуру исполкома

Депутаты Народного собрания автономного региона Молдовы Гагаузия второй раз не утвердили структуру исполкома из-за ошибки главы региона.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

На заседании 11 августа 18 депутатов Народного собрания проголосовали против утверждения структуры исполкома, а остальные воздержались.

На голосование новоизбранный башкан Гагаузии Евгения Гуцул выдвинула ту же структуру исполкома, которую депутаты не поддержали в первом голосовании: в структуру она снова включила глав районов, однако в структуру должны входить управления и администрации районов, а в состав исполкома – главы управлений и председатели районов.

Законодательство предусматривает, что в случае двух неудачных попыток утвердить исполком башкан может распустить Национальное собрание.

Однако вице-спикер Национального собрания Георгий Лейчу ранее заявил, что голосование за структуру исполкома нельзя считать попыткой утверждения исполкома, потому что Национальное собрание не перешло к обсуждению персонального состава исполкома.

Напомним, в Гагаузии 14 мая состоялся второй тур выборов главы региона. По данным Центризбиркома, победу одержала кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул.

Церемония ее инаугурации прошла с нарушениями процедур. Позже членов исполнительного комитета вместо башкана представлял Илан Шор.

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