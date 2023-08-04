В Молдове депутаты распущенного "Шору" обжаловали запрет на участие в выборах

Группа депутатов уже запрещенной в Молдове олигархической партии "Шор" в пятницу обратилась в Конституционный суд страны, требуя заблокировать законопроект, который запрещает членам запрещенных политсил участвовать в выборах.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу партии.

Депутаты "Шору" опротестовали изменения в Избирательный кодекс Молдовы, согласно которым представителям неконституционных партий запретили участвовать в выборах.

В пресс-релизе расформированной партии указано, что принятый парламентом законопроект "противоречит принципам демократии и верховенства закона, в частности, праву быть избранным, гарантированному Конституцией и Европейской конвенцией о правах человека".

Они просят приостановить действие законопроекта, поскольку 7 августа начинается предвыборный период для местных выборов, которые будут в ноябре, и дать оценку конституционности документа.

Напомним, на заседании 31 июля парламент Молдовы окончательно одобрил проект закона, который предусматривает запрет на участие в выборах выборных лиц от партий, признанных неконституционными.

В июне Конституционный суд по запросу правительства признал деятельность партии "Шор" неконституционной на основании фактов незаконного финансирования и подкупа участников протестов. Фракцию политсилы в парламенте ликвидировали, но ее депутаты сохраняют мандаты как независимые.

В правительстве Молдовы заявили, что "Шор" также не сможет зарегистрироваться как новая политсила, используя приближенное название.

О значении запрета партии "Шор" читайте в статье: Молдова идет на войну с агентами Кремля. Что означает запрет ключевой оппозиционной партии страны.