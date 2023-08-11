Количество жертв оползня в Грузии возросло до 24 жертв 

Количество погибших в результате оползня в курортном грузинском поселке Шови увеличилось до 24 человек.

Об этом сообщил министр регионального развития Ираклий Карселадзе, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Во второй половине дня, во время поисковых работ в Шови обнаружили тела еще двух человек, сообщил Карселадзе.

Утром 11 августа председатель Службы управления чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили рассказал журналистам, что в русле реки Риони обнаружили тело человека. Кроме того, была найдена нижняя конечность человеческого тела.

На прошлой неделе стало известно, что одна из погибших – гражданка Украины. Это украинская медийщица, бывшая сценаристка шоу "Ранок с Украиной" Алина Поликовская.

Накануне сообщалось, что в Шови продолжаются поиски еще 12 человек.

Оползень в Шови произошел 3 августа, с тех пор в зоне стихийного бедствия непрерывно продолжаются поисково-спасательные работы.