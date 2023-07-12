Зеленский о дискуссиях по ATACMS: Пока нет решения

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров с лидером США Джо Байденом поднимал вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS, но договоренностей по состоянию на сейчас нет.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции в среду по итогам Вильнюсского саммита НАТО, передает корреспондент "Европейской правды".

Глава государства подтвердил, что в отношении ATACMS "есть такие разговоры, пока решения нет".

"Лучше не поднимать (этот. – Ред.) вопрос. Потому что есть ожидания людей, военных, всех. И мне кажется, что важно сначала сделать, а потом делиться информацией, как это произошло", – добавил он.

Зеленский напомнил, что подобные переговоры касались и предоставления Украине кассетных боеприпасов, и начались они "месяцы назад".

"Я благодарен президенту Байдену и его команде, что нам удалось получить такой результат. Поэтому подождите, не все сразу", – подытожил он.

Армейские тактические ракетные системы ATACMS – это ракеты класса "земля-земля" с дальностью около 300 километров, что примерно в четыре раза больше, чем ракеты, используемые мобильными системами HIMARS, которые США начали отправлять в Украину в прошлом году.

Ранее сообщалось, что в администрации президента США Джо Байдена идут "тихие" дебаты относительно того, стоит ли посылать Украине дальнобойные тактические ракетные системы ATACMS.