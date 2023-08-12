Финляндия хочет добиваться признания в ЕС страной-производителем вина

В новой программе финского правительства есть пункт, посвященный подаче заявки на получение Финляндией статуса страны-производителя вина в ЕС: сейчас Финляндия не считается винодельческой страной, но нынешнее правительство хочет это изменить.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Ассоциация производителей вина Viininkasvattajat ry настаивает на получении такого статуса с августа прошлого года, когда соответствующее предложение было передано в Министерство сельского и лесного хозяйства.

Председатель ассоциации Кари Латвус говорит, что этот статус прояснит правила и улучшит перспективы развития виноградарской отрасли.

"У Финляндии может появиться потенциал для того, чтобы стать производителем качественного винограда, из которого можно было бы производить вино", – сказал Латтус.

Сейчас производство вина в Финляндии является небольшим, а виноградари занимаются выращиванием винограда преимущественно на экспериментальной основе. Однако есть и профессиональные виноградари.

Согласно опросу их ассоциации, средний урожай винограда в 2022 году составил 146 кг, хотя медиана была около 30 кг.

Производство остается небольшим из-за сложности маркетинга и продажи напитков, изготовленных из винограда, в соответствии с действующим законодательством. Напиток не может называться "вином" по законодательству ЕС.

Финское законодательство, тем временем, предусматривает, что алкогольные напитки из винограда должны продаваться через государственную алкогольную монополию Alko.

"Сейчас нам нужно преодолеть эти препятствия, чтобы мы могли начать работу над развитием. Самое важное, конечно, чтобы производителям было разрешено делать вино в Финляндии и называть его вином", – сказал Латвус.

Опрос ассоциации 2022 года показал, что интерес к коммерческому виноделию остается ограниченным. Из 42 респондентов только пятеро сказали, что, возможно, захотят производить вино для продажи.

Латвус говорит, что не ожидает взрывного роста в этом секторе, даже если Финляндия получит статус ЕС.

"Есть несколько начинающих предпринимателей. Производство начнется с нескольких, а через несколько лет их могут быть десятки", – сказал Латвус.

Изменения климата сделали возможным производство вина в скандинавских странах. Также наблюдается прогресс в разработке новых гибридных сортов винограда, которые лучше приспособлены к зимним условиям.

Напомним, правительство Финляндии также включило в свою программу послабления в алкогольной политике.