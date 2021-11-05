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Укр / Рус

Виноделы предупредили об "экстремально низком" объеме производства вина в Европе из-за плохой погоды

Пятница, 5 ноября 2021, 10:52

Международная организация виноградарства и виноделия (OIV) заявила, что мировое производство вина упадет до одного из самых низких уровней после того, как суровые погодные условия нанесли ущерб виноградникам в основных винодельческих регионах Европы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации The Guardian.

По заявлению организации, погодные условия оказали серьезное влияние на производство в Италии, Испании и Франции, что привело к чрезвычайно низким объемам производства.

В то же время в разгар дефицита ожидается возобновление спроса на уровне, близком к допандемическому, говорится в заявлении.

На основе информации из 28 стран, представляющих 85% мирового производства в 2020 году, OIV оценила мировое производство в 2021 году от 247,1 до 253,5 млн гектолитров. Один гектолитр эквивалентен 133 стандартным бутылкам.

По данным OIV, это будет третий год подряд, когда объем производства будет ниже среднего и приблизится к уровню 2017 года (248 млн гектолитров), что является самым низким показателем за шесть десятилетий.

Виноградники в Западной Европе пострадали от весенних заморозков, а французские производители также пережили сильные дожди, град и мучнистую росу.

Генеральный директор OIV Пау Рока прокомментировал, что если виноделы относительно хорошо адаптировались к кризису COVID-19 в прошлом году, то теперь они столкнулись со значительно большей проблемой, чем пандемия: изменением климата.

Хотя "вакцины против изменения климата нет", по его словам, "существуют долгосрочные решения, которые потребуют серьезных усилий с точки зрения устойчивых методов выращивания виноградной лозы и производства вина".

Он добавил, что переход к онлайн-продажам помог винодельческой отрасли во время пандемии.

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