Лидера немецкой оппозиции раскритиковали за готовность к сотрудничеству с правопопулистами

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц вызвал критику в рядах собственной партии заявлением о готовности к сотрудничеству с правопопулистской "Альтернативой для Германии" (АдГ) на местном уровне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Вице-президент Бундестага Ивонн Магвас, которая также является членом президиума ХДС, написала в Twitter: "Независимо от того, местный ли это совет или Бундестаг, правые экстремисты остаются правыми экстремистами. Для христианских демократов правые экстремисты – ВСЕГДА враги!"

Ранее Мерц подчеркнул, что ХДС не будет сотрудничать с АдГ. Однако, по его словам, такое ограничение приемлемо на европейском, федеральном или земельном уровнях.

Если районный администратор в Тюрингии и мэр в Саксонии-Анхальт были избраны от АдГ, то это были демократические выборы, сказал Мерц. "Мы должны принять это. И, конечно, местные парламенты должны искать пути для совместного управления городом, землей и районом". Что именно он имел в виду, осталось неясным.

Мэр Берлина Кай Вегнер также был возмущен заявлениями лидера своей партии: "АдГ знает только противостояние и раскол. Где же здесь должно быть СОТРУДНИЧЕСТВО? ХДС не может, не хочет и не будет работать с партией, бизнес-моделью которой является ненависть, разделение и исключение", – написал он в Twitter.

Эксперт ХДС по международным отношениям Норберт Реттген подчеркнул, что его партия приняла решение запретить сотрудничество с АдГ: "Тот, кто хочет это изменить, должен найти большинство на федеральной партийной конференции ХДС".

Член федерального исполнительного комитета ХДС Серап Гюлер также отвергает сотрудничество с правопопулистами: "Никакого сотрудничества с АдГ означает: никакого сотрудничества с АдГ. Ни на одном уровне. Очень просто. Ни сейчас, ни в будущем".

Новый генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн выступил в защиту Мерца: "Фридрих Мерц также признает невозможность сотрудничества с АдГ, хотя он справедливо указывает на сложную реализацию на местах. Потому что когда в местном парламенте речь идет о новом детском саде, мы не можем голосовать против только потому, что за него голосует АдГ. Мы не можем ставить себя в зависимость от правых экстремистов".

На прошлой неделе на заседании сестринской партии ХДС Христианско-социального союза Мерц описал свою партию как "альтернативу для Германии, имеющую смысл". За это его также критиковали.

Напомним, поддержка немецких правопопулистов "Альтернатива для Германии" достигла самого высокого показателя за время опросов.

В то же время рейтинг немецкой правящей коалиции "Светофор" упал до самого низкого показателя с момента ее прихода к власти в ноябре 2021 года.

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