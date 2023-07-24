Глава оппозиции Германии отрицает возможность сотрудничества с правопопулистами после волны возмущения

В Германии лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц отверг возможность сотрудничества на местном уровне с правопопулистской партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) после волны возмущения со стороны его однопартийцев.

Об этом Мерц написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Мерцу пришлось уточнять свое резонансное заявление относительно потенциального сотрудничества с правопопулистами. Он подчеркнул, что не может быть сотрудничества между ХДС и "Альтернативной для Германии" даже на самом низком уровне.

"Чтобы еще раз прояснить, я никогда не говорил другого: позиция ХДС остается неизменной. Не будет никакого сотрудничества ХДС с АдГ даже на муницыпальном уровне", – отметил Мерц.

Um es noch einmal klarzustellen, und ich habe es nie anders gesagt: Die Beschlusslage der @CDU gilt. Es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der #CDU mit der AfD geben. (FM) — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) July 24, 2023

Как сообщалось ранее, Мерц заявил о готовности к сотрудничеству с АдГ на местном уровне, чем вызвал критику в рядах собственной политсилы.

В эти выходные Мерц сказал в эфире немецкого телевидения, что местные парламенты должны искать пути для совместного управления городом, землей и районом, если там на выборах побеждает кандидат от АдГ.

В то же время глава правопопулистской политсилы Тино Хрупалла приветствовал решение Мерца о возможности сотрудничества на местном уровне.

Немецкие консерваторы традиционно отказываются от сотрудничества с правопопулистами из-за разительных различий в их политиках и радикализма АдГ.