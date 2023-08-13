Над Украиной несмотря на закрытое авиапространство пролетел пассажирский самолет из Норвегии

Норвежский чартерный самолет с пассажирами, которые направлялись в Турцию пролетел над Украиной, игнорируя бесполетную зону, введенную из-за войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания NRK.

Авиакомпания BBN Airlines подтвердила, что инцидент имел место.

"Мы понимаем беспокойство, которое вызывает этот инцидент, и гарантируем, что будем активно принимать меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем, – пишет представитель BBN Airlines в электронном письме.

25 июля этого года самолет Airbus A320-200, принадлежащий авиакомпании BBN Airlines, направлялся в Анталию через Украину. Самолет может перевозить до 180 пассажиров.

Самолет с экипажем был зафрахтован турецкой авиакомпанией Freebird Airlines. Компания, которая выполняет чартерные рейсы в Турцию, была, таким образом, ответственным оператором за полет.

Чартерный самолет вылетел из Гардермоэна в 22:08 по норвежскому времени.

Шторм, надвигавшийся на начальный маршрут полета, заставил экипаж рассмотреть альтернативный маршрут.

После примерно двух часов в воздухе, около полуночи по норвежскому времени, капитан изменил маршрут, подтверждают в BBN Airlines. В самой компании на словах не говорят, что летели через Украину.

Но сервис Flightradar24 зафиксировал этот рейс. Из его данных видно, что чартерный самолет вылетел из северо-восточной Венгрии в зону запрета полетов в охваченной войной Украине.

После захода на юго-запад Украины самолет длительное время находился в зоне запрета полетов, прежде зашел в Сучавский уезд в Румынии.

BBN Airlines сообщила, что они начали внутреннее расследование после инцидента.

Ларс Педер Хага, назначенный на должность в норвежской школе ВВС, подчеркивает, что зона запрета полетов над Украиной существует по уважительным причинам.

"Потенциально опасно летать в зоне боевых действий, где есть системы противовоздушной обороны, которые достигают высот, на которых обычно летают пассажирские самолеты, и где могут быть самолеты и другие летательные аппараты, которые не передают свое местонахождение", – отметил он.

Но Хага отмечает, что реальная опасность того, что самолет будет сбит, вероятно, была небольшой.

Хага считает крайне маловероятным, что пассажирский самолет мог быть сбит российскими баллистическими ракетами. Он сравнивает эту вероятность с попаданием в "иголку в стоге сена".

Поэтому самым опасным сценарием было бы то, что самолет мог быть воспринят украинской противовоздушной обороной как вражеская цель.

Но Хага указывает, что украинцы, вероятно, знают о том, что воздушное пространство к западу от них интенсивно используется и что они имеют процедуры, которые позволяют избежать ошибочного сбивания пассажирских самолетов.

"Украинская система контроля и предупреждения и противовоздушная оборона, по общему признанию. Они могли бы распознать самолет как пассажирский, исходя из высоты, направления и сигнала транспондера", отметил он.

Напомним, в июне самолет компании Enter Air , следовавший рейсом из Польши в Турцию, на несколько минут зашел в воздушное пространство Украины.

Ранее сообщалось, что лоукостер Ryanair может возобновить небольшое количество рейсов в Украину до конца 2023 года.