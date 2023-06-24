Польський цивільний рейс на кілька хвилин залетів у повітряний простір України

Літак компанії Enter Air , що прямував рейсом з Польщі до Туреччини, на кілька хвилин зайшов у повітряний простір України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це інформують польські ЗМІ, серед яких RMF24.

Випадок стався після обіду у п’ятницю. Пасажирський рейс Enter Air з Познані до Анталії приблизно на 20 км зайшов у повітряний простір України, небо над якою закрите з початку повномасштабної війни.

"Літак облітав грозу і словацькі диспетчери спрямували його на такий маршрут. Усе відбулося згідно з процедурами безпеки", – повідомили в авіакомпанії у коментарі TVN24.

Польське агентство цивільної авіації підтвердило випадок, зазначивши, що пілоти літака були на зв’язку зі словацькими диспетчерами і на маршруті літака був грозовий фронт.

Інцидент детально розслідуватимуть Служба цивільної авіації та Держкомісія з розслідувань інцидентів під час польотів.

Нагадаємо, під час повномасштабної війни в українське небо кілька разів піднімалися літаки. На початку квітня SkyUp евакуювала з аеропорту Бориспіль свій Boeing 737-800, тепер він виконує рейси у Європі.

У вересні WizzAir перегнала зі Львова до Польщі свій комерційний літак, який застряг там на початку повномасштабної війни. У грудні змогли повернутись додому два військово-транспортні літаки Туреччини Airbus A400M.