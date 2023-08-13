Над Україною попри закритий авіапростір пролетів пасажирський літак з Норвегії

Норвезький чартерний літак з пасажирами, які прямували до Туреччини пролетів над Україну, ігноруючи безпольотну зону, запроваджену через війну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія NRK.

Авіакомпанія BBN Airlines підтвердила, що інцидент мав місце.

"Ми розуміємо занепокоєння, яке викликає цей інцидент, і гарантуємо, що будемо активно вживати заходів для запобігання подібних інцидентів у майбутньому, – пише представник BBN Airlines в електронному листі.

25 липня цього року літак Airbus A320-200, що належить авіакомпанії BBN Airlines, прямував до Анталії через Україну. Літак може перевозити до 180 пасажирів.

Літак з екіпажем був зафрахтований турецькою авіакомпанією Freebird Airlines. Компанія, яка виконує чартерні рейси до Туреччини, була, таким чином, відповідальним оператором за політ.

Чартерний літак вилетів з Гардермоена о 22:08 за норвезьким часом.

Шторм, що насувався на початковий маршрут польоту, змусив екіпаж розглянути альтернативний маршрут.

Після приблизно двох годин у повітрі, близько опівночі за норвезьким часом, капітан змінив маршрут, підтверджують в BBN Airlines. У самій компанії на словах не кажуть, що летіли через Україну.

Але сервіс Flightradar24 зафіксував цей рейс. З його даних видно, що чартерний літак вилетів з північно-східної Угорщини в зону заборони польотів в охопленій війною Україні.

Після заходуна південний захід України літак тривалий час перебував в зоні заборони польотів, перш зайшов до Сучавського повіту в Румунії.

BBN Airlines повідомила, що вони розпочали внутрішнє розслідування після інциденту.

Ларс Педер Хага, призначений на посаду в норвезькій школі ВПС, підкреслює, що зона заборони польотів над Україною існує з поважних причин.

"Потенційно небезпечно літати в зоні бойових дій, де є системи протиповітряної оборони, які досягають висот, на яких зазвичай літають пасажирські літаки, і де можуть бути літаки та інші літальні апарати, які не передають своє місцезнаходження", – зазначив він.

Але Хага зазначає, що реальна небезпека того, що літак буде збитий, ймовірно, була невеликою.

Хага вважає вкрай малоймовірним, що пасажирський літак міг бути збитий російськими балістичними ракетами. Він порівнює цю ймовірність з попаданням в "голку в копиці сіна".

Тому найнебезпечнішим сценарієм було б те, що літак міг бути сприйнятий українською протиповітряною обороною як ворожа ціль.

Але Хага вказує, що українці, ймовірно, знають про те, що повітряний простір на захід від них інтенсивно використовується і що вони мають процедури, які дозволяють уникнути помилкового збиття пасажирських літаків.

" Українська система контролю і попередження та протиповітряна оборона, за загальним визнанням. Вони могли б розпізнати літак як пасажирський, виходячи з висоти, напрямку і сигналу транспондера", зазначив він.

Нагадаємо, у червні літак компанії Enter Air , що прямував рейсом з Польщі до Туреччини, на кілька хвилин зайшов у повітряний простір України.

Раніше повідомлялося, що лоукостер Ryanair може відновити невелику кількість рейсів в Україну до кінця 2023 року.