В Ryanair розглядають відновлення польотів в Україну попри війну

Лоукостер Ryanair може відновити невелику кількість рейсів в Україну до кінця 2023 року.

Про це, як пише "Європейська правда", в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'Лірі.

За словами керівника лоукостера, це "найбільш вірогідний" план, який розглядають в Ryanair, але він залежить від того, чи вдасться переконати європейські органи безпеки та українську владу, що польоти будуть безпечними.

В такому випадку, припустив Майкл О'Лірі, "вони можуть захистити літак від безпілотників, ракет і тому подібного, як це відбувається в Ізраїлі".

"Українська влада працює з потрібними людьми, щоб спробувати знову відкрити повітряний простір, але ми нічого не можемо вдіяти, якщо вони не переконають EASA, Європейське агентство з безпеки та страхові компанії, що виконувати обмежену кількість рейсів до Києва і Львова — безпечно", — зазначив виконавчий директор авіакомпанії.

При цьому О'Лірі не погодився, що це навряд чи можливо до закінчення російських обстрілів, вказавши на приклад Ізраїлю під час атак з боку ХАМАС.

"Подивіться, що робить ізраїльська влада. Ми працюємо в Ізраїлі та за його межами. Летимо в аеропорт Тель-Авів. Час від часу із Західного берега лунають ракети, а ХАМАС запускає ракети. Отже, все можливо", – переконаний керівник лоукостера.

На його думку, "Україна має продемонструвати, що вона безпечна і може захистити авіарейси. Якщо вони зможуть це зробити, тоді європейці скажуть, що це безпечно – і ми повернемося буквально протягом шести тижнів".

Раніше повідомлялося, що Ryanair планує відкрити 75 маршрутів з Європи до України після того, як повітряний простір держави оголосять безпечним.

Перед цим Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) спрогнозувала обмеження польотів над Україною до 2029 року.