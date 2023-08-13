Премьер немецкой Саксонии против поставок ракет Taurus Украине

Премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер выступил против поставок крылатых ракет Taurus в Украину.

Об этом он сказал в интервью Spiegel, передает "Европейская правда".

"Я очень четко выступаю против поставок крылатых ракет", – сказал Кречмер.

По его словам, федеральное правительство неоднократно пересекало красные линии, которые оно само для себя установило – сначала в поставках танков Leopard, теперь крылатых ракет: "Что дальше?" .

"Действительно ли мы хотим смириться с тем, что немецкие ракеты могут попасть в Россию?" – спросил он.

Вместо этого Кречмер призвал к "новым, интенсивным дипломатическим инициативам со стороны свободного Запада".

Ранее Михаэль Кречмер заявлял, что хотел бы возвращения к торговле с Россией и скорейшего "дипломатического завершения" войны.

Также Кречмер критиковал решение правительства о поставках танков Украине и визовые ограничения для россиян в ЕС.

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