Прем'єр німецької Саксонії проти постачання ракет Taurus Україні

Прем'єр-міністр німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер виступив проти постачання крилатих ракет Taurus в Україну.

Про це він сказав в інтерв’ю Spiegel, передає "Європейська правда".

"Я дуже чітко виступаю проти постачання крилатих ракет", – сказав Кречмер.

За його словами, федеральний уряд неодноразово перетинав червоні лінії, які він сам для себе встановив – спочатку в постачанні танків Leopard, тепер крилатих ракет: "Що далі?" .

"Чи справді ми хочемо змиритися з тим, що німецькі ракети можуть влучити в Росію?" – запитав він.

Натомість Кречмер закликав до "нових, інтенсивних дипломатичних ініціатив з боку вільного Заходу".

Раніше Міхаель Кречмер заявляв, що хотів би повернення до торгівлі з Росією та якнайшвидшого "дипломатичного завершення" війни.

Також Кречмер критикував рішення уряду про постачання танків Україні та візові обмеження для росіян.

Читайте також статтю "ЄП" про те, як Німеччина дискутує про передачу Україні ракет Taurus.