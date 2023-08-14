Посол Эстонии о поддержке Украины: Мы делаем это и в собственных интересах

Новоназначенный посол Украины в Эстонии Аннели Кольк объяснила, почему ее страна решительно поддерживает Киев в борьбе с российской агрессией.

Об этом она заявила в интервью Delfi, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, оказывая помощь, Эстония действует не только в интересах Украины, но и в собственных.

"С момента начала военных действий главной целью каждого эстонского дипломата стало оказание поддержки Украине. Эстония действительно оказывает колоссальную поддержку. Мы осознаем, что Украина борется за свободу всей Европы. Россия – и наш сосед тоже, и если Украина не остановит ее, то подобное может произойти и с нами. Мы хорошо понимаем, что такое Россия, мы были под оккупацией", – сказала Кольк.

Она добавила, что в эстонских медиа тема Украины стала приоритетной.

"В Эстонии глубокое чувство справедливости, и то, что происходит сейчас, кажется нам крайне несправедливым. Неприемлемо, чтобы одна страна стремится уничтожить другую и ее народ. Когда происходят атаки в мирных городах, у меня даже нет слов. Вы знаете, что в эстонских медиа тема Украины стала приоритетной. Это уже длится полтора года. Мы все глубоко переживаем", – подчеркнула Кольк.

Аннели Кольк начнет свою работу в Украине осенью. Ранее она рассказывала, что уже учит украинский язык.