Посол Естонії про підтримку України: Ми робимо це й у власних інтересах

Новопризначена посол України в Естонії Аннелі Кольк пояснила, чому її країна рішуче підтримує Київ у боротьбі з російською агресією.

Про це вона заявила в інтерв’ю Delfi, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, надаючи допомогу, Естонія діє не тільки в інтересах України, а й у власних.

"З моменту початку військових дій головною метою кожного естонського дипломата стало надання підтримки Україні. Естонія дійсно надає колосальну підтримку. Ми усвідомлюємо, що Україна бореться за свободу всієї Європи. Росія – і наш сусід теж, і якщо Україна не зупинить її, то подібне може статися і з нами. Ми добре розуміємо, що таке Росія, ми були під окупацією", – сказала Кольк.

Вона додала, що в естонських медіа тема України стала пріоритетною.

"У Естонії глибоке відчуття справедливості, і те, що відбувається зараз, здається нам вкрай несправедливим. Неприйнятно, щоб одна країна прагне знищити іншу та її народ. Коли відбуваються атаки у мирних містах, у мене навіть немає слів. Ви знаєте, що в естонських медіа тема України стала пріоритетною. Це вже триває півтора року. Ми всі глибоко переживаємо", – підкреслила Кольк.

Аннелі Кольк розпочне свою роботу в Україні восени. Дипломатка раніше розповідала, що вже вчить українську мову.