Дуда намекнул, что Варшава ждет от Киева согласия на эксгумацию всех жертв Волынской трагедии

Президент Польши Анджей Дуда сказал, что в вопросах прошлого в польско-украинских отношениях для Варшавы очень важно получить разрешение на эксгумацию всех жертв Волынской трагедии.

Как сообщает PAP, об этом он сказал в интервью польским СМИ, пишет "Европейская правда".

На вопрос об ожиданиях от Украины в исторических вопросах президент сказал, что для Польши очень важно, чтобы каждый погибший имел свое захоронение.

"Поэтому мы требуем возможности проводить поисковые работы. Чтобы останки можно было идентифицировать и достойно похоронить, чтобы родные могли зажечь свечу на могиле и помолиться", – отметил Анджей Дуда.

Он добавил, что этот процесс является "сложным" и трудно сказать, когда произойдут дальнейшие сдвиги.

"Я пытался добиться этого с начала моей президентской каденции. И то, что мы смогли получить от президента Зеленского в этом вопросе – также его присутствие в Луцке и почтение памяти погибших – это то, на что мы раньше не могли рассчитывать... Хотелось бы, чтобы мы ценили этот шаг президента Украины", – отметил Дуда, напомнив, что ранее возлагал там цветы сам.

Опросы свидетельствуют, что более 60% поляков хотят, чтобы Украина позволила неограниченную эксгумацию жертв Волынской трагедии.

Напомним, в июле президент Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда посетили Луцк для совместного чествования жертв Волынской трагедии.

Руководители Министерств культуры Польши и Украины – Петр Глинский и Александр Ткаченко – совместно почтили память "всех невинных жертв Волынской трагедии" к ее 80-й годовщине.

О том, нанесут ли ущерб отношениям Украины и Польши годовщина трагедии, читайте в колонке редактора ЕвроПравды Юрия Панченко Опасная годовщина: когда события на Волыни перестанут разделять Украину и Польшу.