Дуда натякнув, що Варшава чекає від Києва згоди на ексгумацію усіх жертв Волинської трагедії

Президент Польщі Анджей Дуда сказав, що у питаннях минулого в польсько-українських відносинах для Варшави дуже важливо отримати дозвіл на ексгумацію усіх жертв Волинської трагедії.

Як повідомляє PAP, про це він сказав в інтерв’ю польським ЗМІ, пише "Європейська правда".

На питання про очікування від України в історичних питаннях президент сказав, що для Польщі дуже важливо, щоби кожен загиблий мав своє поховання.

"Тож ми вимагаємо можливості проводити пошукові роботи. Щоб рештки можна було ідентифікувати і гідно поховати, щоб рідні могли запалити свічку на могилі і помолитися", – зазначив Анджей Дуда.

Він додав, що цей процес є "складним" і важко сказати, коли відбудуться подальші зрушення.

"Я намагався добитися цього від початку моєї президентської каденції. І те, що ми змогли отримати від президента Зеленського у цьому питанні – також його присутність у Луцьку і вшанування пам’яті загиблих – це щось, на що ми раніше не могли розраховувати… Хотілось би, щоб ми цінували цей крок президента України", – зазначив Дуда, нагадавши, що раніше покладав там квіти сам.

Опитування свідчать, що понад 60% поляків хочуть, щоб Україна дозволила необмежену ексгумацію жертв Волинської трагедії.

Нагадаємо, у липні президент Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда відвідали Луцьк для спільного вшанування жертв Волинської трагедії.

Очільники Міністерств культури Польщі та України – Пйотр Глинський та Олександр Ткаченко – спільно вшанували пам’ять "усіх невинних жертв Волинської трагедії" до її 80-ої річниці.

Про те, чи завдадуть шкоди відносинам України та Польщі роковини трагедії, читайте у колонці редактора ЄвроПравди Юрія Панченка Небезпечні роковини: коли події на Волині перестануть роз'єднувати Україну та Польщу.