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Дания и Нидерланды поднимали F-16 для перехвата российских бомбардировщиков

Понедельник, 14 августа 2023, 12:22

Утром в понедельник Дания и Нидерланды поднимали истребители для перехвата двух российских бомбардировщиков, которые приблизились к их воздушному пространству.

Об этом сообщили министерства обороны обеих стран, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел вскоре после 7:00 по местному времени.

Министерство обороны Дании информирует, что на перехват двух российских бомбардировщиков в международном воздушном пространстве над Северным морем подняли два истребителя F-16. Российские самолеты не нарушили воздушное пространство Дании.

Минобороны Нидерландов сообщает, что также поднимало два F-16, но поскольку датские пилоты выполнили перехват в своей зоне ответственности, они вернулись на авиабазу Фолькель.

Напомним, на прошлой неделе Россия заявила, что поднимала истребитель для сопровождения беспилотника США над Черным морем.

Германия в этом месяце впервые за 10 лет перебросила авиацию в Исландию.

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