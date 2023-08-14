Дания и Нидерланды поднимали F-16 для перехвата российских бомбардировщиков

Утром в понедельник Дания и Нидерланды поднимали истребители для перехвата двух российских бомбардировщиков, которые приблизились к их воздушному пространству.

Об этом сообщили министерства обороны обеих стран, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел вскоре после 7:00 по местному времени.

Министерство обороны Дании информирует, что на перехват двух российских бомбардировщиков в международном воздушном пространстве над Северным морем подняли два истребителя F-16. Российские самолеты не нарушили воздушное пространство Дании.

F-16 kampfly fra @forsvaretdk var til morgen oppe for at identificere to russiske fly i internationalt luftrum over Nordsøen. De russiske fly var på ikke noget tidspunkt inde i dansk luftrum. #dkforsvar #værdatkæmpefor https://t.co/H3bPkp7azg — Forsvaret (@forsvaretdk) August 14, 2023

Минобороны Нидерландов сообщает, что также поднимало два F-16, но поскольку датские пилоты выполнили перехват в своей зоне ответственности, они вернулись на авиабазу Фолькель.

Напомним, на прошлой неделе Россия заявила, что поднимала истребитель для сопровождения беспилотника США над Черным морем.

Германия в этом месяце впервые за 10 лет перебросила авиацию в Исландию.