В Литве сотни людей пришли посмотреть на "историческую" перевозку огромного реактора

Вечером в субботу сотни жителей литовской Клайпеды сошлись посмотреть на транспортировку гигантского реактора для нефтеперерабатывающего завода, что называют "историческим" зрелищем.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Изготовленный в Италии реактор весом около 1500 тонн отправился из порта Клайпеды на предприятие по переработке и импорту нефти ORLEN Lietuva, дистанция транспортировки составляет 145 километров до города Мажейкяй. Длина конструкции – около 100 метров, ширина – 6,5 метров и высота – 10 метров.

Реактор называют самым большим грузом, который когда-либо привозили в Клайпеду. Компания-перевозчик говорит, что подготовка логистики длилась четыре года.

Для Клайпеды это стало особым событием, поэтому посмотреть на первые километры движения мега-груза собрались сотни людей, а мэр Арвидас Вайткус лично сопровождал реактор во время движения по городу.

На место в Мажейкяй он прибудет только через две недели – 18 августа. За первую ночь транспортировки реактор преодолел 2,5 километра. Перевозка будет происходить с позднего вечера до утра, а на местах остановок возможны ограничения движения транспорта.

Напомним, в Исландии тысячи туристов приходят посмотреть на извержение вулкана возле Рейкьявика, которое продолжается с начала июля.