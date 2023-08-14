Министр обороны Польши назвал четвертый вопрос, который вынесут на референдум
Власти Польши опубликовали четвертый вопрос для референдума, который планируют провести в стране 15 октября одновременно с парламентскими выборами.
Его в коротком видеообращении в Twitter озвучил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
По его словам, четвертый вопрос референдума будет касаться стены на границе с Беларусью.
"Поддерживаете ли вы ликвидацию барьера на границе Польши с Беларусью? Вы решите, будет ли наша граница и дальше защищаться и будет ли в безопасности", – сказал Блащак.
Министр подчеркнул, что Польша "может стать следующей целью Путина" и безопасность страны находится под реальной угрозой.
"Именно поэтому мы последовательно укрепляем польскую армию и строим барьер на границе с Беларусью и Россией", – добавил он.
✅ Dla nas zawsze decydujący jest głos zwykłych Polaków. Czwarte pytanie będzie brzmiało 👇#PolacyDecydują pic.twitter.com/uMPzpsJ73I— Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) August 14, 2023
Референдум, который состоится 15 октября, в день парламентских выборов, сначала должен был касаться принудительного расселения мигрантов. Однако "Право и справедливость", чтобы еще больше усилить месседж и разжечь социальные эмоции, намерена поставить не один, а три-четыре вопроса.
Первым вопросом референдума будет: "Поддерживаете ли вы продажу государственных предприятий?".
Второй вопрос референдума звучит следующим образом: "Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста, который сейчас составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин?".
Третий вопрос, который предложил премьер-министр Матеуш Моравецкий, будет таким: "Поддерживаете ли вы принятие тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки в соответствии с механизмом принудительного переселения, навязанным европейской бюрократией?"