Министр обороны Польши назвал четвертый вопрос, который вынесут на референдум

Власти Польши опубликовали четвертый вопрос для референдума, который планируют провести в стране 15 октября одновременно с парламентскими выборами.

Его в коротком видеообращении в Twitter озвучил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, четвертый вопрос референдума будет касаться стены на границе с Беларусью.

"Поддерживаете ли вы ликвидацию барьера на границе Польши с Беларусью? Вы решите, будет ли наша граница и дальше защищаться и будет ли в безопасности", – сказал Блащак.

Министр подчеркнул, что Польша "может стать следующей целью Путина" и безопасность страны находится под реальной угрозой.

"Именно поэтому мы последовательно укрепляем польскую армию и строим барьер на границе с Беларусью и Россией", – добавил он.

✅ Dla nas zawsze decydujący jest głos zwykłych Polaków. Czwarte pytanie będzie brzmiało 👇#PolacyDecydują pic.twitter.com/uMPzpsJ73I — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) August 14, 2023

Референдум, который состоится 15 октября, в день парламентских выборов, сначала должен был касаться принудительного расселения мигрантов. Однако "Право и справедливость", чтобы еще больше усилить месседж и разжечь социальные эмоции, намерена поставить не один, а три-четыре вопроса.

Первым вопросом референдума будет: "Поддерживаете ли вы продажу государственных предприятий?".

Второй вопрос референдума звучит следующим образом: "Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста, который сейчас составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин?".

Третий вопрос, который предложил премьер-министр Матеуш Моравецкий, будет таким: "Поддерживаете ли вы принятие тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки в соответствии с механизмом принудительного переселения, навязанным европейской бюрократией?"