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Санду ответила на слова МИД РФ о "недружественном шаге" Молдовы

Вторник, 15 августа 2023, 19:33

Президент Майя Санду отреагировала на обвинения МИД России в том, что Молдова сделала "недружественный шаг", сократив количество сотрудников посольства РФ в Кишиневе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она заявила TV Nord.

По словам Санду, она "уверена, что сотрудников посольства России достаточно для оказания качественных услуг".

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"В целом наши отношения с РФ резко ухудшились, после того как Россия напала на Украину и убивает невинных людей, разрушает города и села в Украине", – отметила Санду.

Ранее МИД РФ заявили, что "этот недружественный шаг официального Кишинева будет иметь последствия для отношений" между двумя странами.

Напомним, Молдова 26 июля объявила о решении выслать 45 сотрудников российского посольства в Кишиневе.

Это произошло после публикации расследования, в ходе которого журналисты насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, которые российские спецслужбы используют для слежки за властями Молдовы.

Смотрите видео "Европейской правды" о том, как Россия разрушает Молдову изнутри и почему пропаганда РФ там эффективна.

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