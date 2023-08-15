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Санду відповіла на слова МЗС РФ про "недружній крок" Молдови

Вівторок, 15 серпня 2023, 19:33

Президентка Мая Санду відреагувала на звинувачення МЗС Росії в тому, що Молдова зробила "недружній крок", скоротивши кількість співробітників посольства РФ у Кишиневі.

Про це, як пише "Європейська правда", вона заявила TV Nord.

За словами Санду, вона "впевнена, що співробітників посольства Росії достатньо для надання якісних послуг".

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"Загалом наші відносини з РФ різко погіршилися, після того, як Росія напала на Україну і вбиває невинних людей, руйнує міста і села в Україні", – зазначила Санду.

Раніше у МЗС РФ заявили, що "цей недружній крок офіційного Кишинева матиме наслідки для відносин" між двома країнами.

Нагадаємо, Молдова 26 липня оголосила про рішення вислати 45 співробітників російського посольства у Кишиневі. 

Це відбулося після публікації розслідування, в ході якого журналісти нарахували на даху посольства РФ у Кишиневі 28 антен і тарілок, які російські спецслужби використовують для стеження за владою Молдови.

Дивіться відео "Європейської правди" про те, як Росія руйнує Молдову зсередини і чому пропаганда РФ там ефективна.

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