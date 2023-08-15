В Финляндии опровергли утверждение роспропаганды о вербовке россиян

Полиция безопасности Финляндии (Supo) опровергла распространяемые российской пропагандой заявления о якобы вербовке в стране россиян.

Как пишет "Европейская правда", об этом Supo сказала в комментарии информагентству STT.

В начале недели сюжеты с упоминанием финской Полиции безопасности выпустили в частности российские государственные телеканалы "Россия-24" и Russia Today (RT), после чего статьи о ней появились и в других росСМИ.

Например, пропагандистская газета "Вести" опубликовала материал под названием "Западные шпионы превратили Финляндию в полигон для вербовки россиян". Там утверждается, что в Финляндии чаще всего действуют агенты спецслужб США, Британии, Эстонии и Швеции.

Иностранным агентам, говорится в материале, "активно помогает местная SUPO, которая устанавливает наружную слежку за сотрудниками посольства и торгового представительства РФ, собирает информацию о родственниках, пытается составлять психологические портреты".

По утверждению российских журналистов, россиян, попавших под внимание "финских шпионов", преследуют повсюду – "в парикмахерских, мастерских, аптеках, магазинах, ателье и туристических фирмах".

Пресс-служба Supo в комментарии STT отметила, что утверждения в российских СМИ – не более чем попытка информационного воздействия, которая направлена прежде всего на собственных граждан.

"В российской пропаганде Запад представлен как враг, и россиян предостерегают от любого сотрудничества с ним. Подобные клеветнические программы против западных спецслужб были представлены в России и в прошлом", – отметил представитель спецслужбы.

"Задачей финской Полиции безопасности является защита национальной безопасности Финляндии. Выполняя свою задачу, Supo всегда придерживается финского законодательства", – добавил он.

Как сообщалось, во втором квартале 2023 года российская пропаганда в болгарских СМИ в интернете выросла более чем втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.