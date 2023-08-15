У Фінляндії спростували твердження роспропаганди про вербування росіян

Поліція безпеки Фінляндії (Supo) cпростувала поширювані російською пропагандою заяви про нібито вербування в країні росіян.

Як пише "Європейська правда", про це Supo сказала в коментарі інформагентству STT.

На початку тижня сюжети зі згадкою фінської Поліції безпеки випустили зокрема російські державні телеканали "Россия-24" і Russia Today (RT), після чого статті про неї з’явились і в інших росЗМІ.

Наприклад, пропагандистська газета "Вести" опублікувала матеріал під назвою "Західні шпигуни перетворили Фінляндію на полігон для вербування росіян". Там стверджується, нібито у Фінляндії найчастіше діють агенти спецслужб США, Британії, Естонії та Швеції.

Іноземним агентам, ідеться в матеріалі "активно допомагає місцева SUPO, яка встановлює зовнішнє стеження за співробітниками посольства і торгового представництва РФ, збирає інформацію про родичів, намагається складати психологічні портрети".

За твердженням російських журналістів, росіян, які потрапили під увагу "фінських шпигунів", переслідують усюди – "в перукарнях, майстернях, аптеках, магазинах, ательє і туристичних фірмах".

Пресслужба Supo в коментарі STT зазначила, що твердження в російських ЗМІ – не більш як спроба інформаційного впливу, яка спрямована насамперед на власних громадян.

"У російській пропаганді Захід представлений як ворог, і росіян застерігають від будь-якої співпраці з ним. Подібні наклепницькі програми проти західних спецслужб були представлені в Росії і в минулому", – зазначив представник спецслужби.

"Завданням фінської Поліції безпеки є захист національної безпеки Фінляндії. Виконуючи своє завдання, Supo завжди дотримується фінського законодавства", – додав він.

Як повідомлялось, у другому кварталі 2023 року російська пропаганда в болгарських ЗМІ в інтернеті зросла більш ніж утричі порівняно з аналогічним періодом минулого року.