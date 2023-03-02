"Свобода выражения взглядов": возле посольства РФ в Финляндии сожгли портрет Путина

Политический консультант финского "Союза левых сил" Хенрик Яаккола в четверг сжег портрет российского президента Владимира Путина напротив посольства России в Хельсинки.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Путин вон, Россия вон!" В этот четверг днем возле посольства России был сожжен портрет российского президента Владимира Путина. Перед посольством также была вывешена украинская карикатура, высмеивающая Путина", - написал Яаккола в Twitter, выложив фото и видео акции.

Putin alas, Venäjä ulos!



Tänään torstai-iltapäivänä Venäjän suurlähetystöllä poltettiin Venäjän presidentti Vladimir Putinin kuva.



Lisäksi suurlähetystön edustalla esiteltiin Putinia pilkkaavaa ukrainalaista pilapiirrosta.



Tiedoksi @HelsinkiPoliisi ! pic.twitter.com/gbZzgQq6rv — Henrik Jaakkola (@HenrikJaakkola) March 2, 2023

В комментарии финскому агентству STT мужчина заявил, что совершил акцию как частное лицо, а не представитель "левых". О сожжении портрета Путина он также сообщил полиции Хельсинки, которая накануне объявила, что расследует сожжение фотографии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана как клевету.

"По моему мнению, сожжение фотографии политического лидера в принципе не является уголовным преступлением, а является вопросом свободы выражения взглядов", - пояснил свою позицию Яаккола и добавил, что сожжением фото хотел показать, что думает о Путине.

Полиция Хельсинки узнала о сожжении фотографии Путина возле посольства России только после запроса STT.

"Полиция будет действовать по стандартной процедуре, то есть, если потребуется, дело будет расследовано. Если об этом сообщат, мы будем расследовать, было ли совершено преступление", - сказал генеральный инспектор полиции Хельсинки Юха Хаапалайнен.

Ранее главный инспектор полиции столицы Финляндии Хейкки Порола объяснил, что сожжение портрета само по себе может быть преступлением, но "когда что-то сжигается в общественном месте, это привлекает интерес, и когда установлено, что на рисунке изображен турецкий президент, есть основания подозревать, что было совершено преступление, связанное с клеветой".

В то же время он добавил, что клевета - это преступление, которое требует истца, и дело не будет рассматриваться, если субъект предполагаемого преступления не требует наказания.