14-я страна присоединилась к декларации G7 по "гарантиям безопасности" для Украины

Греция стала 14-й страной, которая присоединилась к вильнюсской декларации стран "Группы семи" в поддержку Украины, которая является рамочным документом относительно будущих "гарантий безопасности".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в субботу, пишет "Европейская правда".

"Благодарен Греции за присоединение к декларации G7 по поддержке Украины. Греция стала 14-й страной, которая поддержала "гарантии безопасности" для Украины", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил премьер-министра Кириакоса Мицотакиса за преданность украинско-греческому партнерству. "Работаем вместе на пути Украины в НАТО", – отметил также глава государства.

Накануне стало известно, что Афины и Киев недавно провели прямые переговоры с целью заключения двустороннего соглашения, результатом которого станет обязательство Греции предоставить Украине "гарантии безопасности" в нескольких секторах, а не только в оборонной сфере.

11 августа Украина начала двусторонние консультации по "гарантиям безопасности" с Великобританией.

3 августа Украина начала переговоры с Соединенными Штатами Америки относительно двустороннего соглашения о предоставлении "гарантий безопасности".

Читайте также объяснение "ЕвроПравды" о том, почему Украина не получит "гарантий безопасности", которых многие ждут.