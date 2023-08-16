Инфляция в Британии существенно снижается второй месяц подряд

Инфляция в Соединенном Королевстве в июле снизилась почти на процентный пункт и стала самой низкой с февраля 2022 года.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Национальное статистическое ведомство опубликовало данные за июль, которые свидетельствуют, что годовая инфляция в этом месяце составила 6,8% по сравнению с 7,9% в июне.

В то же время инфляция в Британии все еще остается выше, чем во многих других странах и чем целевой показатель Банка Англии. Поэтому ожидают, что вскоре банк снова повысит процентные ставки, чтобы еще больше затормозить инфляцию.

Министр финансов Джереми Хант заявил, что эти цифры – показатель того, что принятые правительством меры работают.

"Сейчас показатели на самом низком уровне с февраля прошлого года. Но хотя рост цен замедляется, мы еще не на финишной прямой. Мы должны держаться плана и вернуть инфляцию к целевому показателю 2% как можно быстрее", – прокомментировал он.

Напомним, в еврозоне в июле инфляция также стала самой низкой с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Европейский центральный банк девятый раз объявил о повышении процентных ставок для дальнейшей борьбы стран еврозоны с инфляцией.