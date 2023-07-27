Европейский центробанк девятый раз подряд повысил процентные ставки

Европейский центральный банк в четверг объявил об очередном повышении процентных ставок на фоне дальнейшей борьбы стран еврозоны с инфляцией.

Об этом на брифинге в четверг заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард, сообщает "Европейская правда".

Правление Европейского центробанка приняло решение о поднятии всех трех ключевых процентных ставок на 0,25 процентного пункта. Таким образом, ставки по операциям рефинансирования, маржинальным кредитованием и депозитными операциями повышены до 4,25%, 4,50% и 3,75% соответственно.

Таким образом, базовая депозитная ставка выросла за год более чем на 4%, что является самым быстрым ужесточением кредитной политики с момента введения евро в 1999 году.

Лагард отметила, что правление ЕЦБ будет наблюдать за развитием ситуации в еврозоне и на следующем заседании в сентябре, не исключено, может снова поднять процентные ставки.

Высокие процентные ставки увеличивают стоимость кредитов для населения и бизнеса. Это должно побудить людей тратить меньше, а цены – снижаться. В еврозоне инфляция упала с пиковых 10,6% в октябре 2022 года до 5,5% в июне, но это до сих пор значительно выше целевого показателя ЕБРР в 2%, который считается лучшим для экономики.

В то же время такая политика может влиять на экономический рост, и эта тенденция уже наблюдается в еврозоне. Так, Международный валютный фонд ожидает, что в этом году Германия – крупнейшая экономика Европы – станет единственной страной "Группы семи", где произойдет экономический спад.

ЕЦБ – не единственный центробанк, который в последние месяцы повышает процентную ставку по депозитам, что должно помочь в борьбе с инфляцией. Последнюю вызвали рост цен на энергоносители после полномасштабного вторжения России в Украину, а также постепенная нормализация мировой экономики после коронавирусной пандемии.