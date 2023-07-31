Инфляция в еврозоне стала самой низкой с начала полномасштабной войны РФ против Украины

Инфляция в еврозоне снижается второй месяц подряд из-за падения цен на энергоносители.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило в понедельник европейское статистическое ведомство.

По его данным, инфляция в 20 странах еврозоны в июле снизилась до 5,3%, что почти на один процентный пункт меньше, чем в мае (6,1%), тогда как в июне уровень инфляции составил 5,5%.

Как объясняет ведомство, снижение инфляции в июле в значительной степени связано с падением цен на энергоносители, которые снизились на 6,1%.

Эти цифры означают, что инфляция в еврозоне стала самой низкой с начала 2022 года. В то же время Евростат сообщил о росте экономики еврозоны на 0,3% в период с апреля по июнь.

На прошлой неделе Европейский центральный банк в четверг объявил об очередном повышении процентных ставок на фоне дальнейшей борьбы стран еврозоны с инфляцией.

В мае сообщалось, что экономика Германии сокращается два квартала подряд – это позволяет говорить о технической рецессии крупнейшей экономики Евросоюза.