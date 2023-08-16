Інфляція у Британії суттєво знижується другий місяць поспіль

Інфляція у Сполученому Королівстві в липні знизилася майже на відсотковий пункт і стала найнижчою з лютого 2022 року.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Національне статистичне відомство опублікувало дані за липень, які свідчать, що річна інфляція у цьому місяці склала 6,8%, порівняно з 7,9% у червні.

Водночас інфляція у Британії все ще залишається вищою, ніж у багатьох інших країнах та ніж цільовий показник Банку Англії. Відтак очікують, що невдовзі банк знову підвищить процентні ставки, щоб ще більше загальмувати інфляцію.

Канцлер скарбниці Джеремі Гант заявив, що ці цифри – показник того, що вжиті урядом заходи працюють.

"Зараз показники на найнижчому рівні з лютого минулого року. Але хоча зростання цін сповільнюється, ми ще не на фінішній прямій. Ми маємо триматися плану і повернути інфляцію до цільового показника 2% якнайшвидше", – прокоментував він.

Нагадаємо, у єврозоні в липні інфляція також стала найнижчою від початку повномасштабної війни РФ проти України.

Європейський центральний банк дев’ятий раз оголосив про підвищення процентних ставок для подальшої боротьби країн єврозони з інфляцією.