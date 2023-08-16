Болгария присоединится к декларации G7 о "гарантиях безопасности" Украине

Болгарское правительство на заседании в среду приняло решение о присоединении Болгарии к декларации стран "Группы семи" по предоставлению долгосрочных обязательств по безопасности Украине.

Об этом говорится в сообщении правительства Болгарии, которое цитирует "Европейская правда".

Как отмечается, Болгария оказывает политическую и практическую поддержку Украине, "которая, противодействуя российской агрессии, также вносит непосредственный вклад в защиту свободы, безопасности и суверенитета всех европейских государств-членов".

"В соответствии с этой последовательной политикой, Болгария присоединится к Совместной декларации стран G7 в поддержку Украины", – говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Болгарии получило поручение проинформировать о принятом решении.

Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.

Кроме Болгарии, к декларации уже присоединились 15 государств. Кроме того, в течение августа Украина начала переговоры о "гарантиях безопасности" с Соединенными Штатами Америки и Великобританией.

Читайте также объяснение "ЕвроПравды" о том, почему Украина не получит "гарантий безопасности", которых многие ждут.