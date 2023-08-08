Президент Польши назначил дату парламентских выборов

Президент Польши Анджей Дуда назначил парламентские выборы в стране на 15 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Примите участие в выборах!

Руководствуясь содержанием только что полученного от Государственной избирательной комиссии положительного заключения относительно предложенной даты выборов в Сейм и Сенат, я решил назначить эти выборы на 15 октября 2023 года. Будущее Польши – это дело каждого из нас! Реализуйте свои права!" – написал Дуда в Twitter.

Weź udział w wyborach!!!

Kierując się treścią otrzymanej właśnie pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej, co do proponowanego terminu wyborów do Sejmu i Senatu, podjąłem decyzję o zarządzeniu tych wyborów na dzień 15 października 2023 roku. Przyszłość Polski jest sprawą… — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) August 8, 2023

Чуть ранее об этой же дате сообщили польские СМИ.

С момента объявления даты выборов прекращается неконтролируемая предвыборная агитация.

Ранее сообщалось, что Польская селянская партия (PSL) и "Польша 2050" объявили, что вместе пойдут на следующие парламентские выборы.

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