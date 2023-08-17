Мужчина прыгнул с Эйфелевой башни, его задержали

Полиция Парижа в четверг арестовала мужчину, который прыгнул с Эйфелевой башни с парашютом.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По данным правоохранителей, мужчина – опытный альпинист – пробрался с рюкзаком с парашютом на территорию Эйфелевой башни после 5:00 утра, задолго до официального открытия достопримечательности.

Мужчину быстро заметили охранники, но тот успел добраться до вершины башни, прежде чем его остановили, и прыгнул.

ФОТО: AFP

Он приземлился на соседнем стадионе, где его арестовали, по словам полиции Парижа, "за создание угрозы для жизни других людей". В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

"Такие безответственные действия подвергают опасности людей, которые работают на башне или под ней", – говорится в заявлении компании Sete, которая управляет Эйфелевой башней.

Компания добавила, что из-за инцидента отложила открытие достопримечательности.

Эйфелева башня является главным туристическим объектом французской столицы, который в 2022 году посетили 5,9 миллиона туристов.

На прошлой неделе башню эвакуировали дважды за сутки из-за сообщения о "минировании".

А в понедельник на вершине Эйфелевой башни нашли подвыпивших двух американских туристов, которые провели там ночь.