Мужчина прыгнул с Эйфелевой башни, его задержали
Четверг, 17 августа 2023, 17:30
Полиция Парижа в четверг арестовала мужчину, который прыгнул с Эйфелевой башни с парашютом.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.
По данным правоохранителей, мужчина – опытный альпинист – пробрался с рюкзаком с парашютом на территорию Эйфелевой башни после 5:00 утра, задолго до официального открытия достопримечательности.
Мужчину быстро заметили охранники, но тот успел добраться до вершины башни, прежде чем его остановили, и прыгнул.
Он приземлился на соседнем стадионе, где его арестовали, по словам полиции Парижа, "за создание угрозы для жизни других людей". В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
"Такие безответственные действия подвергают опасности людей, которые работают на башне или под ней", – говорится в заявлении компании Sete, которая управляет Эйфелевой башней.
Компания добавила, что из-за инцидента отложила открытие достопримечательности.
Эйфелева башня является главным туристическим объектом французской столицы, который в 2022 году посетили 5,9 миллиона туристов.
На прошлой неделе башню эвакуировали дважды за сутки из-за сообщения о "минировании".
А в понедельник на вершине Эйфелевой башни нашли подвыпивших двух американских туристов, которые провели там ночь.