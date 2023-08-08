В Венгрии вызвали скорую из-за криков женщины, которая просто слишком громко занималась любовью

Национальная служба скорой помощи Венгрии рассказала о ситуации с ложным вызовом в конце прошлой недели, когда соседи восприняли крики женщины, которая занималась любовью, за просьбу о помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как отметили венгерские спасатели, в одном из многоквартирных домов 11-го микрорайона Будапешта сосед вызвал скорую, потому что "услышал крики о помощи из соседней квартиры, позвонил в дверь, но ему не открыли".

Врачи скорой прибыли через несколько минут на место, но не смогли попасть в квартиру. Они собирались вызвать пожарных, но в конце концов дверь открыл парень в возрасте около 20 лет.

"Оказалось, что никто не звал на помощь, но он и его девушка занимались любовью слишком громко", – отмечается в сообщении венгерской Нацслужбы скорой помощи.

"Хотя врачи скорой помощи с облегчением вздохнули из-за того, что их помощь не понадобилась, и быстро покинули "место происшествия", доброжелательный сосед оказался не таким сочувствующим и не на шутку поссорился с любовниками из-за громкого шума", – добавили там.

Напомним, в итальянском городке Трофарелло неподалеку Турина во время мальчишника друзья жениха разыграли его, устроив "похищение" – оно оказалось настолько правдоподобным, что участников действа задержали правоохранители.